Пословицы в котором встречаются слова с приставкой з или с

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Пословицы в котором встречаются слова с приставкой з или с
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сделал дело-гуляй смело.  Дорога даже в ухабах лучше бездорожья.  В путь - дороге человек распознается  . Без денег человек бездельник. В слове "бездельник" приставка "без".  Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Излагает - приставка "из"
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