Пословицы в котором встречаются слова с приставкой з или с
Русский язык
Пословицы в котором встречаются слова с приставкой з или с
Ответ(ы):
Гость:
Сделал дело-гуляй смело. Дорога даже в ухабах лучше бездорожья. В путь - дороге человек распознается . Без денег человек бездельник. В слове "бездельник" приставка "без". Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Излагает - приставка "из"
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