Опишите ситуацию по пословице "не работая сыт не будешь" ﹋o﹋
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Опишите ситуацию по пословице "не работая сыт не будешь" ﹋o﹋
Ответ(ы):
Гость:
Не будешь трудится, (работать) не заработаешь денег. жить будет не на что. А когда работаешь зарабатываешь себе на питание:)
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