На покупку бытовой техники и семейного бюджета было выделено 50000 тенге Какие быто??ые приборы можно купить на эту сумму смотри разные варианты
Математика
На покупку бытовой техники и семейного бюджета было выделено 50000 тенге Какие быто??ые приборы можно купить на эту сумму смотри разные варианты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно купить Микроволновку 1 или 1 пароварку можно купить Чайник 1-2 и
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