На поле площадью 109.2 га засеяны рожь, пшеница и овес. Посевы ржи состовляют 2/7 всего поля, посевы пщеницы на 23.5 га больше,чем посевы овса. Под овсом занято

Математика

На поле площадью 109.2 га засеяны рожь, пшеница и овес. Посевы ржи состовляют 2/7 всего поля, посевы пщеницы на 23.5 га больше,чем посевы овса. Под овсом занято

Автор: Гость