На поле площадью 109.2 га засеяны рожь, пшеница и овес. Посевы ржи состовляют 2/7 всего поля, посевы пщеницы на 23.5 га больше,чем посевы овса. Под овсом занято
Математика
На поле площадью 109.2 га засеяны рожь, пшеница и овес. Посевы ржи состовляют 2/7 всего поля, посевы пщеницы на 23.5 га больше,чем посевы овса. Под овсом занято
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 109,2:7*2=31,2 га засеяно ржой 2) под овес занято х га, под пшеницу х+23,5 га х+х+23,5+31,2=109,2 2х=109,2-54,7 2х=54,5 х=27,25 га засеяно овсом 27,25+23,5=50,75 га засеяно пшеницей Ответ посевы ржи - 31,2 га овса - 27,25 га пшеницы - 50,75 га
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