Ниже в таблице приведены названия и некоторые характеристики самых больших парусных судов которые в настоящее время бороздят моря и океаны

Математика
Ниже в таблице приведены названия и некоторые характеристики самых больших парусных судов которые в настоящее время бороздят моря и океаны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Площадь парусов у судна "Крузенштерн" равна 3900 квадратных метров. Б)Раньше всех остальных судов начало плавать судно "Седов"(1921 г.)
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