Ниже в таблице приведены названия и некоторые характеристики самых больших парусных судов которые в настоящее время бороздят моря и океаны

Математика

Ниже в таблице приведены названия и некоторые характеристики самых больших парусных судов которые в настоящее время бороздят моря и океаны

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