На полянку вышла пёстрая курочка тетёрка с целым выводком тетеревят. Тетеревята были рябенькие и пушистые. Они разбежались по поляне. Тетёрка нашла муравьиную кучу, разрыла её лапами и заквохтала. Сбежались тетеревята и стали к...

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На полянку вышла пёстрая курочка тетёрка с целым выводком тетеревят. Тетеревята были рябенькие и пушистые. Они разбежались по поляне. Тетёрка нашла муравьиную кучу, разрыла её лапами и заквохтала. Сбежались тетеревята и стали клевать вкусные муравьиные яйца. Тетёрка стояла в сторонке поглядывала, не летит ли ястреб, не крадётся ли лисвица.lt;br /gt;Определите тему текста. Придумайте заголовок к тексту. Разделите текст по частям. Спишите.

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