На полке стоят 9 банок .В одной из них находиться соль а в остальных сахар . Известн?? что банка с солью тяжелее чем с сахаром. При помощи весов нужно выявить в какой банке соль. Каким минимальным количеством взвешиваний это мо...

Математика

На полке стоят 9 банок .В одной из них находиться соль а в остальных сахар . Известн?? что банка с солью тяжелее чем с сахаром. При помощи весов нужно выявить в какой банке соль. Каким минимальным количеством взвешиваний это можно сделать

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