На полке стоят 9 банок .В одной из них находиться соль а в остальных сахар . Известн?? что банка с солью тяжелее чем с сахаром. При помощи весов нужно выявить в какой банке соль. Каким минимальным количеством взвешиваний это мо...

Математика
На полке стоят 9 банок .В одной из них находиться соль а в остальных сахар . Известн?? что банка с солью тяжелее чем с сахаром. При помощи весов нужно выявить в какой банке соль. Каким минимальным количеством взвешиваний это можно сделать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 миримальным взешивание надо делать. потому что известно 8сахар.
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