На пошив школьной формы для мальчика нужно 3 метра ткани. Сколько таких школьных ф??рм можно сшить из 58 м ткани? пожалуста а)17 в)18 с)19 д)20

Математика

На пошив школьной формы для мальчика нужно 3 метра ткани. Сколько таких школьных ф??рм можно сшить из 58 м ткани? пожалуста а)17 в)18 с)19 д)20

Автор: Гость