На пошив школьной формы для мальчика нужно 3 метра ткани. Сколько таких школьных ф??рм можно сшить из 58 м ткани? пожалуста а)17 в)18 с)19 д)20
Математика
На пошив школьной формы для мальчика нужно 3 метра ткани. Сколько таких школьных ф??рм можно сшить из 58 м ткани? пожалуста а)17 в)18 с)19 д)20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)58:3=19(с ост.1) Ответ: с
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