На проверку каждой третьей части всех тетрадей учительница тратила по 3/4 часа. С??олько минут заняла проверка всех тетрадей? Срочно помгите пожалуйста
Математика
На проверку каждой третьей части всех тетрадей учительница тратила по 3/4 часа. С??олько минут заняла проверка всех тетрадей? Срочно помгите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
44 мне так кажется но это только мое мнение
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