На ремонт помещения и покупку мебели для офиса расходы фирмы состовляют 208,12 тыс р??блей . на ремонт потрачено на 83,47 тыс больше. сколько рублей заплатили за покупку мебели?

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На ремонт помещения и покупку мебели для офиса расходы фирмы состовляют 208,12 тыс р??блей . на ремонт потрачено на 83,47 тыс больше. сколько рублей заплатили за покупку мебели?

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