На ремонт помещения и покупку мебели для офиса расходы фирмы состовляют 208,12 тыс р??блей . на ремонт потрачено на 83,47 тыс больше. сколько рублей заплатили за покупку мебели?
Математика
На ремонт помещения и покупку мебели для офиса расходы фирмы состовляют 208,12 тыс р??блей . на ремонт потрачено на 83,47 тыс больше. сколько рублей заплатили за покупку мебели?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На мебель - х на ремонт - х+83,47 т.к. всего 208,12, то составляем уравнение х+х+83,47=208,12 2х=124,65 х=62,325
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