На рисунке ниже изображён альбомный лист. наиди площадь этого листа, если длина одной клетки соответствует 1 дм.
Математика
На рисунке ниже изображён альбомный лист. наиди площадь этого листа, если длина одной клетки соответствует 1 дм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина-4дм ширина-3дм площадь(S)-? решение S=3×4=12(дм)
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