На рисунке ниже изображён альбомный лист. наиди площадь этого листа, если длина одной клетки соответствует 1 дм.

Математика

На рисунке ниже изображён альбомный лист. наиди площадь этого листа, если длина одной клетки соответствует 1 дм.

Автор: Гость