Сделайте номер 1, если можно картинкой, и номер 2 очень надо зарание спасибо.
Математика
Сделайте номер 1, если можно картинкой, и номер 2 очень надо зарание спасибо.
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Гость:
Щас еще скину просто не умещается
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