Что птицы используют, чтобы не привлекать внимание врагов? Запишите одним словом.

Окружающий мир
Что птицы используют, чтобы не привлекать внимание врагов? Запишите одним словом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы не привлекать внимание врагов птицы используют маскировку и убежища(тайные места,укромные уголки то место куда никто не может забраться).Вот и все
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