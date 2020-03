Перепишите предложения и переведите их на русский язык, обращая особое внимание на придаточные предложения! 1.He showed me the pictures he hadpainted. 2.I don't think this poem is too long. 3.The one who comes first always p...

Английский язык

Перепишите предложения и переведите их на русский язык, обращая особое внимание на придаточные предложения! 1.He showed me the pictures he hadpainted. 2.I don't think this poem is too long. 3.The one who comes first always puts on the kettle and makes tea. 4.Even before the Romans conquered Britain there was a native settlement on the Thames where London is now situaled.

Автор: Гость