Помогите пожалуйста зарание спасибо 10 балов
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Помогите пожалуйста зарание спасибо 10 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Около деревни , был большой овраг.Весной его потоки , размывала вода. Овраг стал прекрасным садом .
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