Мне нужно написать сочинение на тему "Я выбираю село" Подкиньте идею с чего начать, и тд. Напишу сам, только идеи

Гость: Гость:

Я люблю свое село за то... В моем селе есть то...поэтому я выбираю свое любимое село а не (город)... Там свежий воздух... Там мои любимый родные... Я там могу заниматься чем угодно,бегать,купаться,наслаждаться природой... Любоваться закатами... Помогать родным с хозяйством... Ухаживать за домашним скотом...