выпишите из рассказа "Как патефон петуха спас" словосочетания, передающие отношение Витьки к намерению взрослых .Какие чувства испытывает герой?

Литература

выпишите из рассказа "Как патефон петуха спас" словосочетания, передающие отношение Витьки к намерению взрослых .Какие чувства испытывает герой?

Автор: Гость