выпишите из рассказа "Как патефон петуха спас" словосочетания, передающие отношение Витьки к намерению взрослых .Какие чувства испытывает герой?

Литература
выпишите из рассказа "Как патефон петуха спас" словосочетания, передающие отношение Витьки к намерению взрослых .Какие чувства испытывает герой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заскребло в горле, глаза быстро замигали, похолодела спина. Витька испытывает страх, боязнь что петуха зережут.
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