Россия-Родина моя проект 4 класс

Гость: Гость:

Я называю своей родиной Россию. Я родился и живу здесь. Здесь живут мои родственники и друзья. Поэтому я люблю свою Родину.Россия — самое большое в мире государство. А Москва - столица моей страны. Она такой большой город , что по населению больше некоторых государств.А еще Россия - многонациональная страна. В них живут десятки разных народов, больших и малых. Это русские, татары, башкиры, украинцы, евреи, чукчи и многие другие. Все мы называемся россиянами. Все мы должны жить дружно, потому что у нас одна страна.Ценить её и любить должен каждый россиянин.