Как решать неравенства например : k-67gt;94
Математика
Как решать неравенства например : k-67gt;94
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их решают так: Для начала надо сложить 94 и 67. Потом к ответу прибавить один. Это и будет результатом.
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