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Помогите плииииз x^2-4=0
Алгебра
Помогите плииииз x^2-4=0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х^2-4=0 х^2=4 х=4 або х=-4
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