Решите что можете, пожалуйста, история

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1 язычество 2 скажи какой век пожалуйста 3 не знаю 4 Александр Невский вел более мудрую политику к золотой орде потому что он платил дань орде но хотел поднять восстание и народ начинал восстание но для того что-бы русские земли не разграбили он подавил восстание в своих городах кинь 3-4 параграф я прочитаю и напишу 6-7 и кинь иллюстрацию " Баскаки "