Провести свой словарь зимних слов нарисуйте картинку к своим словам

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Провести свой словарь зимних слов нарисуйте картинку к своим словам
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой словарик зимних слов:           Новый год, варежки, коньки, санки ,хлопушка, зимушка, прорубь, лыжи, каток, горка, метелица, вьюга, пурга, снежок, морозец, заморозки ,сосулька.

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