Установите последовательность систематических категорий, начиная с наибольшей. ??) клевер луговой Б) цветковые В) бобовые Г) клевер Д) двудольные
Биология
Установите последовательность систематических категорий, начиная с наибольшей. ??) клевер луговой Б) цветковые В) бобовые Г) клевер Д) двудольные
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Б, Д, В,Г, А ...................
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