Установите последовательность систематических категорий, начиная с наибольшей. ??) клевер луговой Б) цветковые В) бобовые Г) клевер Д) двудольные

Биология

Установите последовательность систематических категорий, начиная с наибольшей. ??) клевер луговой Б) цветковые В) бобовые Г) клевер Д) двудольные

Автор: Гость