Помогите будьте добры с английским !!!!!!!!!!!!!!
Английский язык
Помогите будьте добры с английским !!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Big is climbing (slowly)Биг взбирается медленно 2.Bug is climbing (fast ) Баг взбирается быстро На картинке видно плохо кто есть , кто .Сами поменяете в случаи необходимости. 3.Dasha can swim fast , very well . Даша не может плавать быстро , очень хорошо. 4.Sasha can't swim fast . Саша не может плавать быстро . 5.Snakey is walking slowly Снейки гуляет медленно. 6.Nick and Johnny are running fast , very well . Ник и Джонни бегают быстро , очень хорошо.
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