Что это за предмет если извесно что он алый сахарный зелёный, желтый кислый продолговатый,круглое румяное сладкое.
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Что это за предмет если извесно что он алый сахарный зелёный, желтый кислый продолговатый,круглое румяное сладкое.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алый, сахарный, зелёный арбуз. Жёлтый, кислый, продолговатый лимон.Круглое, румяное, сладкое яблоко
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