Что это за предмет если извесно что он алый сахарный зелёный, желтый кислый продолговатый,круглое румяное сладкое.

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Что это за предмет если извесно что он алый сахарный зелёный, желтый кислый продолговатый,круглое румяное сладкое.

Автор: Гость