1.Выполните деление: a) 100,8 : 80; б) 0,27 : 0,,45; в) 48,042 : 0,06; г) 96 : 0,12 2. Найдите значение выражения: 0,6 : 0,08 - 80 : 320 + 9 : 0, 15 3. Решите уравнение: 10,82x - 1,82x=3 4. За 5,5 м ткани заплатили 100 ...

Математика

1.Выполните деление: a) 100,8 : 80; б) 0,27 : 0,,45; в) 48,042 : 0,06; г) 96 : 0,12 2. Найдите значение выражения: 0,6 : 0,08 - 80 : 320 + 9 : 0, 15 3. Решите уравнение: 10,82x - 1,82x=3 4. За 5,5 м ткани заплатили 100 р. Какова стоимость 11 м этой ткани.

Автор: Гость