Помогите составить 3 сложных предложения, лень матушка пришла :)
Русский язык
Помогите составить 3 сложных предложения, лень матушка пришла :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила глубокая ночь,и ярко заблестели звезды. Я увидел,что мама положила в холодильник торт. В горах идет снег, на побережье уже ярко светит солнце.
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