ПОМОГИТЕ!!!!! НАПИСАТЬ ВСТУПЛЕНИЕ, а лучше СОЧИНЕНИЕ на тему "какая дорога ведёт в н??куда?"

Гость: Гость:

И так: План:(самый обычный тут) 1.Вступление 2.общая часть 3.вывод(заключение) Большого и не нужно Сочинение рассуждение,если я не ошибаюсь Можно начать с мыслей...немного порассуждать "Какая дорогая ведет в никуда?'Дорога которой наверное нет!Ведь во всем есть смысл.Все не бывает просто так. допустим!Ну это пример! Объяснив вопрос,выводим вывод!