ПОМОГИТЕ!!!!! НАПИСАТЬ ВСТУПЛЕНИЕ, а лучше СОЧИНЕНИЕ на тему "какая дорога ведёт в н??куда?"

Литература
ПОМОГИТЕ!!!!! НАПИСАТЬ ВСТУПЛЕНИЕ, а лучше СОЧИНЕНИЕ на тему "какая дорога ведёт в н??куда?"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И так: План:(самый обычный тут) 1.Вступление 2.общая часть 3.вывод(заключение) Большого и не нужно Сочинение рассуждение,если я не ошибаюсь Можно начать с мыслей...немного порассуждать "Какая дорогая ведет в никуда?'Дорога которой наверное нет!Ведь во всем есть смысл.Все не бывает просто так. допустим!Ну это пример! Объяснив вопрос,выводим вывод!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите написать про Сақ Тайпалары про саков
Ответить
Українська мова
Випишіть дієслова.поставте їх у 3-й особі множини,а потім у 2-й та 3-й особі однини.позначте закінчення
Ответить
Русский язык
Объясните особенности склонения фамилий Волоха Дмитрий, Хохленко Владимир, Чапурных Евгений, Щербак Денис.
Ответить
Математика
Решите пожалуйста задачу г).
Ответить
Математика
Помогите решить примеры удобным способом!!!!!1 240:(6*2)= 270:(9*3)= помогите пожалуйста!!!!!!
Ответить