Помогите решить примеры удобным способом!!!!!1 240:(6*2)= 270:(9*3)= помогите пожалуйста!!!!!!
Математика
Помогите решить примеры удобным способом!!!!!1 240:(6*2)= 270:(9*3)= помогите пожалуйста!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240:(6*2)=240:12=20 270:(9*3)=270:27=10
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