Помогите пожалуйста с 9
Алгебра
Помогите пожалуйста с 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол В внешний + угол В равен 180 (смежные) <В= 180-111 <в= 69 тк ВС=АС тогда АВС равнобедренный <В=<А (углы при основании) <С= 180- (<В+<А)= 1 80-(69+69) =42 <с= 42 градуса
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