Знайдіть середнє арифметичне чисел 1) 10,3 і 9,1; 2) 2,8; 16,9 і 22.
Математика
Знайдіть середнє арифметичне чисел 1) 10,3 і 9,1; 2) 2,8; 16,9 і 22.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(10,3+9,1):2=9,7 10,3+9,1=19,4 19,4:2=9,7 2)(2,8+16,9+22):3=13,9 2,8+16,9+22=41,7 41,7:3=13,9
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