В хозяйстве 247840 м в кв посевной площади занято овощами,фруктовыми деревьямии и зе??новыми культурами.Пятая часть этой площади занята оващами , фруктовыми деревьями площадь в 4 раза меньше чем овощами . остальная площадь зан...
Математика
В хозяйстве 247840 м в кв посевной площади занято овощами,фруктовыми деревьямии и зе??новыми культурами.Пятая часть этой площади занята оващами , фруктовыми деревьями площадь в 4 раза меньше чем овощами . остальная площадь занета зерновыми культурами.Какая площадь занята зерновыми культурами? краткая запись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)247840:5=49568(кв.м)2)49568:4=12392(кв.м)3)12392+49568=61960(кв.м)4)247840-61960=185880(кв.м)Отвев:185880кв. м.
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