В хозяйстве 247840 м в кв посевной площади занято овощами,фруктовыми деревьямии и зе??новыми культурами.Пятая часть этой площади занята оващами , фруктовыми деревьями площадь в 4 раза меньше чем овощами . остальная площадь зан...

Математика

В хозяйстве 247840 м в кв посевной площади занято овощами,фруктовыми деревьямии и зе??новыми культурами.Пятая часть этой площади занята оващами , фруктовыми деревьями площадь в 4 раза меньше чем овощами . остальная площадь занета зерновыми культурами.Какая площадь занята зерновыми культурами? краткая запись

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