Один из равнобедренного треугольника равен 96° найдите два других угла треугольника
Геометрия
Один из равнобедренного треугольника равен 96° найдите два других угла треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(180-96):2=84:2=42 Два других угла по 42 градуса.
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