Первый вопрос пж срочноооо!!!!

Литература
Первый вопрос пж срочноооо!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повтор припева, начинающегося со слов «Но нет кита, но нет кита...», дает нам понять, что это песня. А словосочетания и строки вроде этих: «бродит рыба-кит», «на эту удочку клюнул кашалот», «только рёбра видно» — делают произведение юмористическим.
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