Первый вопрос пж срочноооо!!!!

Гость: Гость:

Повтор припева, начинающегося со слов «Но нет кита, но нет кита...», дает нам понять, что это песня. А словосочетания и строки вроде этих: «бродит рыба-кит», «на эту удочку клюнул кашалот», «только рёбра видно» — делают произведение юмористическим.