Написать синквей на тему глагол

Русский язык
Написать синквей на тему глагол
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глагол  действущий , оригинальный делает , исполняет  поручет на любое действие 
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