Написать синквей на тему глагол
Русский язык
Написать синквей на тему глагол
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Глагол действущий , оригинальный делает , исполняет поручет на любое действие
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