10 пословиц и поговорок с глаголами 2 лица единственного числа и раскрыть смысл 1-ной.ВНИМАНИЕ глаголы обязательно

Гость: Гость:

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Кашу маслом не испортишь. С кем поведёшься, от того и наберёшься. Тише едешь, дальше будешь. Из песни слова не выкинешь. Без стыда лица не износишь. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Близок локоть, да не укусишь. Бояться себя заставишь, а любить не принудишь. Как поживёшь, так и прослывёшь.