Проспрягать глаголы во французском языке Passé compose entrer, rentrer
Французский язык
Проспрягать глаголы во французском языке Passé compose entrer, rentrer
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
j'ai rentré tu as rentré il a rentré nous avons rentré vous avez rentré ils ont rentré Je suis entré tu es entré il est entré elle est entrée nous sommes entrés vous êtes entrés ils sont entrés
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