Проспрягать глаголы во французском языке Passé compose entrer, rentrer

Французский язык
Проспрягать глаголы во французском языке Passé compose entrer, rentrer
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
j'ai rentré tu  as rentré il  a rentré nous  avons rentré vous  avez rentré ils  ont rentré Je suis entré  tu es entré  il est entré  elle est entrée  nous sommes entrés  vous êtes entrés ils sont entrés 
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