Дайте развёрнутое объяснение цитаты "цена - это то, что вы платите, ценность - то, что вы получаете"

Обществознание
Дайте развёрнутое объяснение цитаты "цена - это то, что вы платите, ценность - то, что вы получаете"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну цена -это стоимость предмета который ты купил, а ценность -это вещь у которой со временем растёт и цена, так как он очень дорог для кого-то. Блин, я не мастер объяснять :-D
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