Вычислить объем продукта который образовался при горении 64 г серы в избытке кислорода. н/у
Химия
Вычислить объем продукта который образовался при горении 64 г серы в избытке кислорода. н/у
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S + O2 = SO2 m(S)=64 M(S)=32 Mol(S)=64/32=2 Пропорция 2/1=x/1 x=2 V(SO2)=22.4*2=44.8
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