Внешняя политика при Брежневе

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В момент прихода Брежнева к власти советская внешнеполитическая мощь казалась менее впечатляющей, чем в конце сталинской эпохи – как в отношении господства над коммунистическим блоком, так и в соперничестве с Соединенными Штатами. Карибский кризис обозначил границы ядерной эскалации, а первоначальный успех в космической гонке (первый в мире спутник и первый полёт человека) поблек из-за того, что СССР не смогли отправить своего космонавта на Луну. В США президентство Кеннеди, несмотря на подписание Московского договора в августе 1963 года, ознаменовалось энергичным усилением гонки ядерных и обычных вооружений, которая дала Америке впечатляющее военное превосходство над СССР. Брежневу удалось переломить эту тенденцию. Менее чем за десять лет СССР добился ядерного паритета с Западом и создал мощный флот. По отношению к восточноевропейским сателлитам советские вожди приняли стратегию, которая вскоре получила название «доктрины Брежнева». То, что советская внешняя политика была готова применять её без колебаний, продемонстрировали события в Чехословакии. В 1968 году сделанная чешским коммунистическим лидером Александром Дубчеком попытка широкой либерализации политической и экономической системы (под лозунгом «социализма с человеческим лицом») вызвала неприятие Москвы, которая боялась повторения венгерских событий 1956. В июле 1968 СССР объявил «Пражскую весну» «ревизионистской» и «антисоветской». 21 августа 1968 года, после неудачного давления на Дубчека, Брежнев приказал силам Варшавского договора вторгнуться в Чехословакию и заменить её правительство лицами, преданными Советскому Союзу. Это грубое вмешательство на два десятилетия определило пределы автономии, которую московская внешняя политика соглашалась предоставить своим сателлитам. Однако Брежнев не наказал Румынию Чаушеску, не принявшую участия в интервенции, и Албанию Энвера Ходжи, которая в знак протеста вышла в конце 1968 из Варшавского договора и СЭВ. Примирение, достигнутое Хрущёвым со строптивым Тито в 1955, при Брежневе не было оспорено. Вопреки всем тревожным прогнозам западных алармистов о предстоящем вторжении СССР в Югославию, Брежнев не только не предпринял его, но и ездил в мае 1980 на похороны Тито. Но отношения с Китайской Народной Республикой при Брежневе продолжали ухудшаться – до кровавых пограничных столкновений в 1969 году. Восстановление китайско-американских отношений, в начале 1971 ознаменовало собой новый этап внешнеполитической истории. В 1972 году президент Ричард Никсон отправился в Китай на встречу с Мао Цзэдуном. Это сближение продемонстрировало наличие глубокой трещины в коммунистическом блоке, который ранее выставлял напоказ своё единство. Оно убедило Брежнева в необходимости политики разрядки с Западом. Эта политика была призвана предотвратить образование опасного антисоветского альянса. Политика разрядки началась с визита Никсона в Москве в мае 1972 и подписания по этому случаю соглашения ОСВ-1 об ограничении ядерных вооружений. Во Вьетнаме, несмотря на минирование 8 мая 1972 порта Хайфон (причине некой «холодности» приёма Никсона в Москве), Советский Союз способствовал подписанию Парижских соглашений 27 января 1973. Они позволили погрязшим уже десять лет в Юго-Восточной Азии американцам на время – до апреля 1973 – сохранить лицо. Зенитом разрядки стало подписание Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году между Советским Союзом, европейскими и североамериканскими государствами. Советская внешняя политика видела основополагающий успех в признании Западом границ, установленных по итогам Второй Мировой войны. Взамен Советский Союз принял пункт о том, что государства-участники Хельсинкского соглашения будут уважать права и основные свободы человека – в том числе свободу религии и совести. Эти принципы не были применены в СССР на практике, но внутренние противники коммунистических режимов теперь могли апеллировать к ним в своём противостоянии власти. Так поступали и советские диссиденты – например, Андрей Сахаров, создавший Московскую Хельсинкскую Группу. Источником сильных разногласий стали и проблема эмиграции советских евреев. Её не смогли решить на встрече Брежнева и президента Джеральда Форда во Владивостоке в ноябре 1974. Чуть позже СССР, требуя уважения к своему суверенитету, даже предпочел разорвать экономическое соглашение в США, чьим условием было требование дать евреям право свободной эмиграции в Израиль.