- а 125- Запиши буквами Ша которыми у показана мягкость согласных те-Чем отличаются ??лова стол 1
Русский язык
- а 125- Запиши буквами Ша которыми у показана мягкость согласных те-Чем отличаются ??лова стол 1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 дядя-подчеркнуть обе буквы Я 2 тётя-подчеркнуть буквы Ё и Я 3 няня-подчерунуть обе буквы Я 4 люблю-подчекнуть обе буквы Ю 5 я незнаю но наверное ДЕНЬ подчеркнуть буквы Е и Ь 6 тоже не знаю но наверное ПЯТЬ подчеркнуть буквы Я и Ь
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