Последний пример плиииз. срочно!!!

Математика
Последний пример плиииз. срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5285-(p+285)=1700 p+285=5285-1700 p+285=3585 p=3585-285 p=3300 ответ: p=3300 
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