Для приготовления одной порции омлета нужно взять два яйца 60 грамм молока 50 грамм масла десяток яиц стоит 65 руб. цена молока 42 руб. килограмм пачка масла весом 180 грамм стоит 90 руб. сколько порций омлета можно приготовить...

Математика
Для приготовления одной порции омлета нужно взять два яйца 60 грамм молока 50 грамм масла десяток яиц стоит 65 руб. цена молока 42 руб. килограмм пачка масла весом 180 грамм стоит 90 руб. сколько порций омлета можно приготовить на 121 руб. 56 коп.
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