Раскройти скобки и приведите подобные слагаемые. 4(x+4)-5(2-x)-(5+4)x-3
Математика
Раскройти скобки и приведите подобные слагаемые. 4(x+4)-5(2-x)-(5+4)x-3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4(x+4)-5(2-x)-(5+4)x-3= 4x+16-10+5x-5x-4x-3= 5x + 3
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