Боковые стороны равнобедренного треугольника равны 97,5 , основание равно 180.Найдите радиус окружности,описанной около этого треугольника.(Подробное решение)

Геометрия
Боковые стороны равнобедренного треугольника равны 97,5 , основание равно 180.Найдите радиус окружности,описанной около этого треугольника.(Подробное решение)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус окружности описанной около равнобедренного треугольника вычисляется по формуле: R=a^2/ √((2a)^2-b^2), где a – боковое ребро b – основание треугольника Подставим в формулу имеющиеся значения: R=97.5^2/ √((2*97.5)^2-180^2)= 9506,25/√(38025-32400)=9506.25/75=126,75

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