Богданович 2 класс,условие задачи помогите пожалуста

Гость: Гость:

Простирадло-8 виробів. 1 виріб-2м Підковдра-6 виробів. 1 виріб-4м 1) 8 • 2 = 19 (м) - витратили метрів на простирадло; 2) 6 • 4 = 24 (м) - витратили метрів на підковдру; 3) 19 + 24 = 43 (м) Відповідь: На пошиття витратили 43 метри тканини.