Периметр треугольника АВС равен 85 см. Сторона АВ меньше стороны ВС на 15 см, а сторо??а АС больше стороны АВ на 22 см. Найдите длину стороны bc
Математика
Периметр треугольника АВС равен 85 см. Сторона АВ меньше стороны ВС на 15 см, а сторо??а АС больше стороны АВ на 22 см. Найдите длину стороны bc
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть АВ=х, тогда ВС=15+х, а АС=22+х Потом все прибавляем х+15+х+22+х=85 3х+37=85 3х=48 х=16 АВ=16, ВС=31, АС=38
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