Периметр треугольника АВС равен 85 см. Сторона АВ меньше стороны ВС на 15 см, а сторо??а АС больше стороны АВ на 22 см. Найдите длину стороны bc

Математика

Периметр треугольника АВС равен 85 см. Сторона АВ меньше стороны ВС на 15 см, а сторо??а АС больше стороны АВ на 22 см. Найдите длину стороны bc

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