Перечислите признаки народных лирических песен

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В обрядовой лирической песне обязательно присутствовали невидимые помощники – духи. Многое из того, что происходило у человека на глазах, нельзя было объяснить. Люди верили в силы природы, просили помощи у невидимых духов. И поэтому мелодия обрядовых лирических песен была молящая.При широкой развитой мелодии текст бывает протяжнее напева, поэтому певец повторяет мелодию с разными словами. Часто в русской народной песне участвуют несколько голосов – основную мелодию поёт запевала, другие дополняют этот напев подголосками. Песни передавались от одного исполнителя к другому, от прошлого века в век настоящий. Конечно, мелодия, содержание песен изменялось, потому что меняются люди. И хотя не каждый человек может сразу назвать характерные признаки лирической песни - широту мелодии, душевность и красивое созвучие голосов - многие из людей современного мира просто скажут, что лирические песни нравятся им. У кого - то народная лирическая песня остаётся любимою.