Опиши какую нибудь птицу Укажите цвет оперение повадки.

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Дятел - важная для леса птица. В природе насчитывается около 20 видов дятлов. Свое название получил из-за пестрой окраски перьев. Буро-белые, белые, серые, черные с синим или зеленоватым отливом – это основные цвета. Бывают на теле и все оттенки коричневого цвета. Нарядность дятлу придают ярко-красные или розовые пятна на затылке у самца. Своим конусообразным острым клювом дятел ежечасно долбит кору дерева.Примечательно, что делает он это только на засохших или больных деревьях, не трогая здоровые. Поэтому его и называют «лесным доктором». Этим дятел действительно приносит огромную пользу лесу. Дятлы – крикливые и шумные птицы. Они охраняют свою территорию.