Двое рабочих работали вместе 190000 и один рабочий работал две недели другой 8 недель сколько денег заработал каждый если в день они получают одинаковую заработную плату?
Математика
Двое рабочих работали вместе 190000 и один рабочий работал две недели другой 8 недель сколько денег заработал каждый если в день они получают одинаковую заработную плату?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
190.000*8=1.520.000!!!!!!!!!!!!!!!
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