Двое рабочих работали вместе 190000 и один рабочий работал две недели другой 8 недель сколько денег заработал каждый если в день они получают одинаковую заработную плату?

Математика

Двое рабочих работали вместе 190000 и один рабочий работал две недели другой 8 недель сколько денег заработал каждый если в день они получают одинаковую заработную плату?

Автор: Гость